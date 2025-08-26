Freie Plätze für die Kulinarische Stadtführung durch Brilon …

Freie Plätze für die Kulinarische Stadtführung durch Brilon …

Am 25. September und am 23. Oktober 2025 gibt es noch freie Plätze für die Kulinarische Stadtführung durch Brilon. Gestartet wird jeweils um 17:00 Uhr am Museum Haus Hövener, Am Markt 14, Brilon.

Lassen Sie sich während einer spannenden Stadtführung von unseren Gastronomen mit regionalen Spezialitäten verwöhnen. Genießen Sie in drei ausgewählten Lokalitäten besondere Gaumenfreuden – von der Vorspeise bis zum leckeren Dessert.

Auf unterhaltsame Weise erfahren Sie Wissenswertes über die Geschichte unserer mittelalterlichen Stadt. Entdecken Sie das liebenswerte Brilon von der köstlichen Seite.

Die Kosten über 55€ pro Person sind eine Woche vor dem jeweiligen Termin zu zahlen. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich unter: 02961-9 63 99 01 oder per Mail: [email protected]

___________________________

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener, Brilon

Fotocredit: Museum Haus Hövener, Brilon