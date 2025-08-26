Olsberg: Mittwoch, 3. September 2025 – Zitaten des Wasserdoktors auf der Spur
- „Erst als ich Ordnung in die Seelen der Menschen brachte, besserten sich auch die körperlichen Gebrechen.“
- „Der beste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß.“
- „Lernet das Wasser und seine Anwendungen und Wirkungen recht kennen, und es wird euch Hilfe bringen, wo Hilfe möglich ist.“
Viele Aussprüche von Pfarrer Kneipp bleiben uns im Kopf – aber nicht in der Anwendung. Auf den Spuren von Sebastian Kneipp wollen wir bei diesem Spaziergang einige seiner Zitate der Kneippschen Lehre in die Tat umsetzen.
- Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.
- Leitung: Jochen Bereiter | Kneipp-Animateur
- Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden
- Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg 59939 Olsberg
- Streckenlänge: ca. 5 km
- Schwierigkeit: mittelschwer
- Hinweis: Damit alle Sinne beansprucht werden können, bitten wir um die Ausschaltung der Mobiltelefone während der Veranstaltung
- Teilnehmer: max. 15 Personen, ab 16 Jahren, keine Hunde
- Kosten: 5,- €, ermäßigt*: 3,- € p.P.
(* Für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon-Olsberg.)
Eine Anmeldung ist erforderlich:
Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 oder: Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990
Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH
Fotocredit:©sabrinity, Zitate des Wasserdoktors