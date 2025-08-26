Olsberg: Mittwoch, 3. September 2025 – Zitaten des Wasserdoktors auf der Spur

Olsberg: Mittwoch, 3. September 2025 – Zitaten des Wasserdoktors auf der Spur

„Erst als ich Ordnung in die Seelen der Menschen brachte, besserten sich auch die körperlichen Gebrechen.“

„Der beste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß.“

„Lernet das Wasser und seine Anwendungen und Wirkungen recht kennen, und es wird euch Hilfe bringen, wo Hilfe möglich ist.“

Viele Aussprüche von Pfarrer Kneipp bleiben uns im Kopf – aber nicht in der Anwendung. Auf den Spuren von Sebastian Kneipp wollen wir bei diesem Spaziergang einige seiner Zitate der Kneippschen Lehre in die Tat umsetzen.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Leitung: Jochen Bereiter | Kneipp-Animateur

Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden

Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg 59939 Olsberg

Streckenlänge: ca. 5 km

Schwierigkeit: mittelschwer

mittelschwer Hinweis: Damit alle Sinne beansprucht werden können, bitten wir um die Ausschaltung der Mobiltelefone während der Veranstaltung

Teilnehmer : max. 15 Personen, ab 16 Jahren, keine Hunde

: max. 15 Personen, ab 16 Jahren, keine Hunde Kosten: 5,- €, ermäßigt*: 3,- € p.P.

(* Für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon-Olsberg.)

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 oder: Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit:©sabrinity, Zitate des Wasserdoktors