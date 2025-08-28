Brilon: Aktuelle Tricks der Ganoven, Enkeltrick, Schockanrufe – Informationsveranstaltung der Polizei – Wie schütze ich mich vor Betrügereien & Co.?

Briloner Landfrauen laden zu einer Informationsveranstaltung der Polizei zu dem Thema: Senioren – Wie schütze ich mich vor Betrügereien & Co.? ein

Am: Montag, 22. September 2025

in das Schultenhaus, 59929 Brilon ein.

Beginn des Vortags ist 18 Uhr!

Referieren wird hierzu Kriminalhauptkommissar Oliver Milhoff von der polizeilichen Beratungsstelle und dem Opferschutz in Meschede.

Herr Milhoff wird über die aktuelle Kriminalitätslage im Hochsauerlandkreis informieren. Er möchte die Teilnehmer über aktuelle Tricks der Ganoven aufklären und Verhaltenstipps an die Hand geben, wie man sich u. a. gegen Trickdiebstähle, unlautere Haustürgeschäfte, Taschendiebstählen, Schockanrufen, dem Enkeltrick, sowie den falschen Polizisten schützen kann.

Dauer ca. 60 Minuten – Anmeldung bei Diana Sieling 0175 377 2023 bis Freitag, 12.09.2025

