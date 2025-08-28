Sicherer Schulweg in Brilon: Tempo 30 an der Altenbürener Straße und zeitlich begrenzte Freigabe der Bahnhofstraße für Fahrräder

Die Sommerferien sind zu Ende und in dieser Woche startet das neue Schuljahr. Um den Schulweg in Brilon-Stadt sicherer zu gestalten, hat das Ordnungsamt als Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brilon für die Altenbürener Straße vom Kreisverkehr (Derkere Mauer/ Obere Mauer) bis hinter die Kreuzung Mühlenweg eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 angeordnet.

Hintergrund sind vermehrte Verkehrsunfälle auf dem Streckenabschnitt.

Eine Auswertung der Kreispolizeibehörde hat in den letzten drei Jahren 38 Unfälle registriert. Dabei sind zwei Unfälle mit schwerverletzten Personen und acht Unfälle mit leichtverletzten Personen, die weiteren 28 Unfälle hatten Sachschäden verursacht.

Die Kreispolizeibehörde befürwortet die Anordnung der Geschwindigkeitsbeschränkung aufgrund des hochfrequentierten Schulweges, des angrenzenden Seniorenheimes (AWO) und der Unfalllage mit Fußgängerinnen und Fußgängern. Auf Vorschlag der Kreispolizeibehörde wurde daher auch der 30 km/h-Abschnitt bis zum Kreisverkehr Derkere Mauer/Strackestraße verlängert; ursprünglich geplant war nur eine Ausweisung bis zur Einfahrt Netto/Action.

Um den Schulweg für Rad fahrende Schülerinnen und Schüler nochmals sicherer zu gestalten, wurde auch in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde die Bahnhofstraße zeitlich begrenzt für Fahrräder freigegeben. Die Bahnhofstraße darf werktags in der Zeit von 7 bis 8 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung vom unteren Bereich der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Marktplatz mit Fahrrädern befahren werden.

Weitere Information zum Thema „Sicherer Schulweg“ finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/der-sichere-schulweg. Die Stadt Brilon wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Vertreter der Kreispolizeibehörde und zwei Schulkinder mit Sibylle Ester (2.v.r.; Ordnungsamt der Stadt Brilon) in der Bahnhofstraße.