Kreismuseum Wewelsburg mit Ausblick auf das spätsommerliche Paderborner Land / Besteigung des Nordturms am Sonntag, 7. September 2025

Auf den Ausblick warten viele das ganze Jahr: Immer im Spätsommer dürfen die Gäste der Wewelsburg auf den Nordturm hinauf. Etwa 100 Stufen sind es bis ganz nach oben. Und die Mühe wird mit einem herrlichen Ausblick über das spätsommerliche Paderborner Land belohnt. Am Sonntag, den 7. September, lädt das Kreismuseum Wewelsburg zunächst um 15 Uhr zur Stippvisite in vergangene Epochen ein. Der Rundgang führt durch insgesamt 29 Räume des Historischen Museums des Hochstifts Paderborn, das im ehemaligen Schloss der Fürstbischöfe von Paderborn untergebracht ist. Im Anschluss an die öffentliche Führung beginnt gegen 16:30 Uhr die Besteigung des Nordturmes.

Das Museumspädagogik-Team gibt einen Überblick über die Landesgeschichte von der Steinzeit bis zur Aufhebung des Fürstbistums 1802. Vom Adel, der Geistlichkeit, den Bauern bis zu den Armen wird ein großer Bogen geschlagen. Sehenswerte Bauspuren wie der historische Hexenkeller oder einzigartige sakrale Schätze des Barock und Rokoko vermitteln ein anschauliches Bild des Lebens vergangener Jahrhunderte im Paderborner Land. Zu Besuch sein werden die Gäste auch beim fürstbischöflichen Rentmeister im frisch hergerichteten Biedermeierzimmer und in einer außergewöhnlichen Apothekenausstellung.

Die öffentliche Führung dauert rund 90 Minuten. Parallel wird ein Rundgang für Familien mit Kindern ab sechs Jahren angeboten. Der Rundgang für Familien kostet pro Person 2 Euro, die Führung für Erwachsene und Jugendlich 3 Euro. Karten können vor Ort oder online auf der Homepage www.wewelsburg.de erworben werden.

