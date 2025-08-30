36. Briloner Altstadtfest – Drei Tage Musik, Sport, Tanz, Shoppen und Kulinarik – Verkaufsoffener Sonntag

Vom 5. bis 7. September feiert Brilon das 36. Altstadtfest. Von Freitag bis Sonntag verwandeln sich Marktplatz und Bahnhofstraße in eine Fest- und Genussmeile. Das Wochenende bietet Live-Musik, Sport, Tanz, Shoppen und Kulinarik. Und an allen drei Tagen haben die Fachgeschäfte in der Innenstadt bis 18 Uhr geöffnet.

Freitag: Firmenlauf und Afterrun-Party

Eröffnet wird das Altstadtfest am Freitagabend mit dem 15. Volksbank Firmenlauf: Rund 1.000 Läuferinnen und Läufer starten wieder auf dem historischen Marktplatz zu ihren Runden durch die Altstadt. Los geht es um 16 Uhr mit dem 15. Bambini-/Schülerlauf. Um 17:30 Uhr folgt der 14. Firmen-Staffellauf und um 19 Uhr starten die Läuferinnen und Läufer des Firmenlaufs über 5 Kilometer. Nach der Siegerehrung vor dem Rathaus steigt um 20 Uhr die Afterrun-Party mit der Coverband „Sharks“. Seit 15 Jahren sorgen die Sharks mit Klassikern und Hits der Rockmusik für Stimmung.

Samstag: Künstler, offene Tanzfläche und Open-Air-Discofox-Party

Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit Singer-Songwriter Nils-Christopher Weiland und seiner Gitarre. Unter dem Motto „Summer in the City“ sorgt er von der Bühne auf dem Marktplatz aus für Sommergefühle. Natürlich findet am Samstagmorgen auch der Wochenmarkt statt.

Von 11 bis 12 Uhr berichtet der WDR live vom Briloner Marktplatz. Mit zeitlosen Pop-Songs wird das Duo „Lionhearts“ von 13 bis 14 Uhr den Markt begeistern.

Anschließend kommen insbesondere die Freunde des Tanzsportes auf ihre Kosten: Ab 14:30 Uhr verwandelt der „Sauerlandhop“ den Marktplatz in eine offene Tanzfläche. Tanzbegeisterte aus Tanzschulen, Tanzkursen, Vereinen, Kindergärten und Schulen präsentieren choreographiert oder frei getanzt Folklore, Hip-Hop, zeitgenössischen Tanz, Karnevalstänze, Zumba, Linedance und Paartanz. Jung und Alt sind gleichermaßen eingeladen zum Zuschauen, Mitmachen und Staunen. In der Fußgängerzone werden von 13 bis 17 Uhr Zauberkoch Alberto sowie die Band S.o.S mit Shows und musikalischen Einlagen Gäste und Shopping-Enthusiasten begeistern.

Am Samstagabend folgt das musikalische Highlight: Die Band „Schlager Deluxe“ wird zur großen Open-Air-Discofox-Party aufspielen. Groovige Liveversionen bekannter Schlager von Helene Fischer, Roland Kaiser, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Andrea Berg und vielen mehr, werden das Herz eines jeden Schlagerfans höher schlagen lassen. „Schlager Deluxe feiert mit euch ab“, verspricht die Band. Tanzen, Spaß und Party sind auf und vor der Bühne angesagt. Ein perfekter Mix entsteht aus der Kombination von bekannten Schlagern und einer Prise aktuellen Charthits und NDW Songs. Alles wird zu 100 Prozent live gespielt. Alle Schlager- und Musikfans erwartet ein druckvoller, echter Livesound von Musikern und Sängerinnen, die ihr Handwerk verstehen.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Genuss und Einkaufsvergnügen. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Briloner Geschäfte ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. „Unsere Händler haben tolle Aktionen vorbereitet und präsentieren die neuesten Trends“, so Miriam Schiewe, Vorsitzende von Prima Brilon. Zusätzlich sorgen rund 20 Marktstände auf dem Marktplatz und in der Bahnhofstraße für ein abwechslungsreiches Angebot.

Das musikalisch Bühnen-Programm auf dem Marktplatz startet bereits um 11:30 Uhr mit der Kapelle „Blechwärts“. Fans der Egerländer Blasmusik dürfen sich auf die passende Musik zum Frühshoppen und Schunkeln freuen. Weitere Künstler auf den Bühnen am Markt sind „Klirr Deluxe“ mit Comedy-Artistik (14:15 und 16 Uhr) sowie die Breylske Big-Band (15 und 16:30 Uhr). Musiker und Straßenkünstler verwandeln zudem die Innenstadt in eine Bühne voller Überraschungen – ein Erlebnis für die ganze Familie. Von 13:30 bis 17:15 treten abwechselnd die Band Kabellos und der Walk-Act „doppelt gemoppelt“ auf.

3 Tage Kulinarik

Kulinarische Highlights setzen die drei Briloner Spitzenköchen Tommy Hillebrand, Volker Gierse und Andreas Piorek im großen Gastro-Zelt auf dem Marktplatz. An allen drei Tagen wird dort die gute Briloner Küche präsentiert. „Wir freuen uns sehr, dass die drei Briloner Köche wieder dabei sind und mit Qualität und interessanten Gerichten zeigen, wie gut Brilon schmeckt“, so Miriam Schiewe.

Ein großer Dank gehe zudem an die Sponsoren des Gewerbevereins, so Miriam Schiewe. Ohne die Unterstützung der Sparkasse Mitten im Sauerland, der Volksbank Brilon (Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL) und der Stadtwerke Brilon wäre ein Event wie das Altstadtfest nicht möglich.

________________________________

Quelle: Thomas Becker, Schriftführer, Gewerbeverein Brilon e. V., Fachausschuss Prima Brilon

Bild: Der Vorstand von Prima Brilon freut sich auf das 36. Briloner Altstadtfest und zahlreiche Gäste (v. l.): Thomas Becker, Katharina Wiese, Thomas Mester, Miriam Schiewe, Claudia Schettel, Gerd Brauer, Christian Schmidt.

Foto: Sabrinity