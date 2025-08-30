Christophorus-Förderverein unterstützt die Bewohner in der Seniorenresidenz in Gudenhagen

Seit über 20 Jahren gibt es den Christophorus Förderverein in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle. Mittelpunkt und Ziel des Fördervereins ist die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden werden Aktivitäten und Anschaffungen für die Heimbewohner unterstützt und angeboten, die durch den normalen Pflegesatz nicht abgedeckt werden. Der Förderverein wurde 2004 gegründet, seitdem hat er rund 56.000 € den Bewohnern zukommen lassen. „Viel getan – viel zu tun“ soll auch in Zukunft das Motto des Fördervereins sein.

Erster Vorsitzender seit Bestehen ist Wolfgang Diekmann, zweiter Vorsitzender ist Detlef Kleine und Geschäftsführerin/Kassiererin Petra Kleine.

Seit zwei Jahren unterstützt der Verein durch ein weiteres Angebot der „Hundetherapie“ die Bewohner. Alle zwei Wochen im Wechsel besucht die Heilpädagogin Claudia Wiese das Wachkomahaus Oase und die Seniorenresidenz mit ihren beiden Theraphiehunden. „Ein wichtiger Aspekt bei meinen Besuchen der Bewohner ist , dass dies positiv gestaltet wird sowohl für Mensch als auch für die Hunde.

Sie gehen offen, freundlich und auch freudig auf die Bewohner zu.

Einige mobile Bewohner erwarten uns bereits im Eingangsbereich des Christophorus Hauses. Wir werden mit einem Lächeln und strahlenden Augen begrüßt. Wobei ich da eher die Begleitperson und der Belohnungsträger bin. Auf den Stationen werden wir auch bereits freudig erwartet. Die Hunde gehen unmittelbar in den Kontakt zu den Bewohnern und werden ausgiebig gestreichelt und gekrault.

Da einige Bewohner ihr Bett nicht verlassen können, besuchen wir diese nach vorheriger Absprache in ihren Zimmern. Hier zeigen sich Ashkii und Fionns sehr behutsam im Kontakt zu den Bewohnern. Sie legen ihren Kopf auf eine angewiesene Körperstelle. Die Bewohner spüren die Hunde warm, weich und auch die Atmung der Tiere ist zu spüren.

Die tiergeschützte Arbeit ist hier unendlich wertvoll für die Menschen. Das es den Bewohnern gut tut, merkt man bei jedem Besuch“, so die engagierte Claudia Wiese. Das Bild zeigt vorn die beiden Therapiehunde mit Claudia Wiese und einigen Bewohnern, die hintere Reihe zeigt Detlef Kleine, Petra Kleine und Wolfgang Diekmann

Bericht/Foto: Christophorus-Förderverein