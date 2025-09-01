Im Sozialbereich kuerzen Vermoegen besteuern

Im Sozialbereich kürzen, Vermögen besteuern – beides ist richtig, heikler Job für Friedrich Merz

Die Union will im Sozialbereich kürzen, die SPD will große Vermögen besteuern. Nicht das eine oder das andere, sondern beides zusammen ist richtig und das ist nun der heikle Job von Regierungschef Friedrich Merz (CDU). Zwei Porträts im Kanzleramt sollte er sich anschauen: Helmut Kohl hatte für die Wiedervereinigung Steuern erhöht, Gerhard Schröder hatte die Hartz-IV-Reformen eingeführt und dabei sogar seine Karriere aufs Spiel gesetzt.

Die Beispiele zeigen, dass Kompromisse möglich sind, man braucht aber Mut, Einsicht in das Unvermeidliche und gegenseitiges Vertrauen. Die richtige Balance zu finden, das ist der Job der Regierung und das entscheidet, ob aus diesem Herbst ein Aufbruch oder ein Koalitionswinter wird.

Quelle: Markus Peherstorfer, Straubinger Tagblatt, Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

