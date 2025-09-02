Anwärterinnen und Anwärter beginnen Karriere bei der Bezirksregierung Arnsberg

Insgesamt 40 Nachwuchskräfte haben am Montag, 1. September 2025, ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei der Bezirksregierung Arnsberg begonnen. Die Anwärterinnen und Anwärter wurden zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf ernannt und erhielten ihre Urkunden. Regierungspräsident Heinrich Böckelühr betonte bei der Begrüßung: „Die Förderung von Nachwuchskräften ist unerlässlich für uns als Behörde. Junge Kolleginnen und Kollegen sorgen dafür, dass die Bezirksregierung Arnsberg auch weiterhin zukunftsfähig und modern bleibt.“

23 Anwärterinnen und Anwärter steigen in den Vorbereitungsdienst zum Regierungsinspektor ein. Drei Jahre lang durchlaufen sie dafür eine Mischung aus theoretischen Phasen an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und fünf Praxisabschnitten in unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Bezirksregierung.

Einer von ihnen ist Andrej Mertyn. Er hat sich nach seiner Tätigkeit als Zeitsoldat für diese Laufbahn entschieden:

„Ich freue mich auf den Neustart und die sinnvolle Aufgabe“, erklärt der Arnsberger an seinem ersten Tag. Sophie Gottschalk, ebenfalls aus Arnsberg, kennt die Arbeit der Bezirksregierung bereits durch zwei Praktika. „Ich freue mich sehr auf das Personalwesen“, sagt sie. Übrigens: In diesem Jahr nehmen zum ersten Mal zwei Anwärterinnen die Möglichkeit wahr, das duale Studium in Teilzeit zu absolvieren.

Bei der Digitalisierung der Verwaltung ergeben sich immer wieder technische und verwaltungsrechtliche Herausforderungen und Fragen.

Um diese zu lösen, bildet die Bezirksregierung auch Regierungsinspektoren in der Fachrichtung Verwaltungsinformatik aus. In diesem Jahr beginnen zwei Anwärter in diesem Bereich das duale Studium. Für fünf Nachwuchskräfte in der Tätigkeit als Regierungsvermessungsoberinspektor beginnt nun ebenfalls der Berufsalltag als Anwärterinnen und Anwärter. Sie kombinieren ein Studium an der Hochschule Bochum und mehrere Praxisabschnitte in verschiedenen Behörden in NRW. Bei der Bezirksregierung Arnsberg begleiten sie etwa Prozesse von Bodenordnungsverfahren.

Die Regierungssekretäranwärterinnen und -anwärter starten in eine zweijährige Ausbildung. Je nach Aufgabenfeld, in dem sie eingesetzt werden, stellen sich ihnen abwechslungsreiche und unterschiedliche Aufgaben. Möglich sind dabei alle Tätigkeiten, die in der Landesverwaltung aufkommen.

Aktuell laufen bereits die Bewerbungsfristen für das Ausbildungsjahr 2026. Egal ob Regierungsinspektor, Regierungssekretär, Regierungsvermessungsoberinspektor oder Verwaltungsinformatiker: Alle Informationen zu den Voraussetzungen und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es online unter www.bra.nrw.de/karriere.

Bildunterschrift: Heinrich Böckelühr gemeinsam mit dem Ausbildungsteam und den neuen Anwärterinnen und Anwärtern.

Foto: Jason Rittmeyer, Bezirksregierung Arnsberg