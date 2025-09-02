Autofahrer nach Unfall gesucht, Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können …

Nach einem Unfall in Rüthen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei einen flüchtigen Autofahrer. Ein 47-jähriger Mann aus Brilon fuhr am Samstag (30. August) gegen 12 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Sauerländer Weg in Richtung Belecke. Kurz vor der Einmündung zum Kattensiepen stieß der Radfahrer frontal mit einem entgegenkommenden silberfarbenen VW Tiguan zusammen. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des VW, ein etwa 60 Jahre alter Mann und nach eigener Aussage Landwirt, hielt daraufhin nur kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich nach dem Verletzten zu erkundigen.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

