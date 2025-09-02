Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 1.9.2025 bis 5.9.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 1.9.2025 bis 5.9.2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
- 01.09.2025 Brilon, Terrassenhof
- 02.09.2025 Meschede-Berge, Oberberger Straße
- 03.09.2025 Winterberg-Neuastenberg, Winterberger Straße
- 04.09.2025 Sundern, Silmecke
- 05.09.2025 Olsberg-Antfeld, B7/B480
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
__________________
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem