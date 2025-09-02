Brilon: Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek – Vorleseangebot für erste und zweite Klassen

Am Freitag, 12. September 2025, lädt die Stadtbibliothek wieder zum „Online-Lesestartkino“ für erste und zweite Klassen ein. Um 10 Uhr startet die Vorlesezeit über die Online-Plattform Webex mit Steffi Kleinewalter. Passend zum Schulstart wird das Buch „Das Schul-ABC“ vorgelesen.

Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]. Der entsprechende Einwahllink wird dann rechtzeitig zugesendet.

