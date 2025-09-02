Enorme Verbesserung, neues am Bahnhof in Brilon-Wald: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch berichtet von den erfolgreichen Umbauarbeiten … sehen Sie dazu den FilmUlrich Trommer2. September 2025Aktuell Enorme Verbesserung, neues am Bahnhof in Brilon-Wald: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch berichtet von den erfolgreichen Umbauarbeiten … sehen Sie dazu den Film Teilen Sie diesen Bericht mit Ihren Freunden Vorheriger Beitrag Brilon: Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek - Vorleseangebot für erste und zweite Klassen Nächster Beitrag Schulanfang nach den Sommerferien: Teure Schulbücher / Lässt sich da was absetzen?