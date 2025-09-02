Olsberg: Abenteuer Philippstollen – Besichtigung und Führung am Freitag, 12. September 2025

Olsberg: Abenteuer Philippstollen – Besichtigung und Führung am Freitag, 12. September 2025

Erkunden Sie den Philippstollen am Seelenort Eisenberg. Über 100 Jahre sind seit der Schließung des Bergwerks „Briloner Eisenberg“ vergangen. Heimatfreunde und Bergbauinteressierte haben den Philippstollen auf einer Länge von ca. 700 m für Besucher begehbar und erlebbar gemacht.

Ausgestattet mit Grubenhelm und Kittel begeben wir uns gemeinsam mit den Bergwerksführern in den in mühevoller Handarbeit gehauenen Stollen, der nach ca. 600 m in die Barbaragrotte mündet. Am Mundloch weht uns ein eiskalter Wind aus dem Berg entgegen.

Schnell gewöhnt sich das Auge an die dunklen Lichtverhältnisse und wir finden Bewunderung für die Bergleute, die sich hier im 18. Jahrhundert zentimeterweise vorwärts plagten, um an das begehrte Eisenerz zu gelangen.

Ab und zu begegnet man dort unten auch den Fledermäusen.

Veranstalter: Heimatbund Olsberg „Team Bergbau“

Heimatbund Olsberg „Team Bergbau“ Leitung: Erfahrene Stollenführer

Erfahrene Stollenführer Start: 16:00 Uhr | Dauer: ca. 1,5 Stunden

16:00 Uhr | ca. 1,5 Stunden Treffpunkt: Stolleneingang Philippstollen | Eisenberg 1 |Olsberg

Stolleneingang Philippstollen | Eisenberg 1 |Olsberg Hinweis: Bitte witterungsentsprechende Kleidung und feste Schuhe tragen.

Bitte witterungsentsprechende Kleidung und feste Schuhe tragen. Die Temperatur im Stollen beträgt ca. 8 Grad.

Kosten: 6,00 €; Kinder (3-14 J.) 2,00 €

6,00 €; Kinder (3-14 J.) 2,00 € Seelenort: Eisenberg

Eine Anmeldung ist erforderlich:



Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 oder, Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990

____________________________

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit: Klaus-Peter Kappest