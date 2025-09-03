Dirk Wiese: Jetzt mitmachen – Jugendwettbewerb zur Deutschen Einheit

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese informiert, dass am 1. September 2025 die neue Runde des bundesweiten Jugendwettbewerbs „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit“ gestartet ist. Das Thema in diesem Jahr lautet „Neue Begegnungen“: Wie war es, als sich Menschen aus Ost und West nach 1989 zum ersten Mal (wieder)begegnet sind? Welche Veränderungen brachte die Deutsche Einheit vor Ort? Und wie blicken junge Menschen heute auf die Umbrüche, die sie selbst nicht erlebt haben und die doch unsere Gegenwart bis heute prägen?

„Das ist ein wirklich spannendes Thema und ich würde mich freuen, wenn auch Einsendungen aus dem Sauerland dabei sind. Wir merken, dass die Erfahrungen aus dieser Zeit auch heute noch unser Zusammenleben mitbestimmen. Das können wir nur verstehen, wenn wir einen Blick in die Lebensrealitäten zu dieser Zeit werfen.“, so Dirk Wiese.

Zur Teilnahme sind Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren eingeladen, die ihre Entdeckungen als Gruppe in kreativer Weise darstellen sollen. Dabei gehen die Möglichkeiten von Podcasts über Comics bis zu Social-Media-Projekten. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland Elisabeth Kaiser.

Einsendeschluss ist der 1. Februar 2026. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden zur großen Preisverleihung nach Berlin eingeladen und können 30 Preise von bis zu 3.000 € gewinnen. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website des Wettbewerbs: www.umbruchszeiten.de.

_____________________

Quelle: Team Dirk Wiese MdB

Fotocredit: Maurice Weiss