Feuerwehrfest mit Kartoffelbraten beim Löschzug Bigge – Olsberg

Feuerwehrfest mit Kartoffelbraten beim Löschzug Bigge – Olsberg

Der Löschzug Bigge – Olsberg lädt wieder, wie jeden ersten Sonntag im September, zu seinem traditionellen Feuerwehrfest mit Kartoffelbraten ein. Am kommenden Sonntag, 7. September sind wieder alle Bürger, Gäste, Freunde und Gönner der Feuerwehr herzlich eingeladen, einen schönen Tag mit den ehrenamtlichen Helfern des Löschzuges und den Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehr am und im Feuerwehrhaus in der Ramecke in Bigge zu verbringen.

Für das leibliche Wohl ist wie immer mit Leckereien aus der Küche, reichhaltigem Kuchenbuffet, kalten und warmen Getränken und natürlich, wie gewohnt, mit den kostenlosen Kartoffeln aus dem Buchenholzfeuer gesorgt. Dazu werden auch in diesem Jahr die selbst eingelegten Heringe der Küchenmannschaft nicht fehlen. Auch das Wurstmobil wird wieder seine Runden drehen und die Gäste an den Tischen mit frischer Bratwurst vom Grill versorgen.

Die kleinen Besucher können sich wieder in der Hüpfburg austoben und sich auf weitere Spiele freuen. Für die großen Besucher gibt es einen neuen Wettkampf zum Mitmachen für Jedermann. Nach alter Tradition begleitet der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bigge – Olsberg den Tag musikalisch. Die Mitglieder des Löschzuges freuen sich auf viele Besucher – wie gewohnt nach dem Motto „Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns brauchen. Kommen Sie zu uns, wenn wir feiern“.