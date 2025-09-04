Ankündigung: Brilon, das große Sommerinterview mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Ab 5. September 2025. Klare Fragen, klare Antworten! Was war, was ist und was kommt!

Ankündigung: Brilon, das große Sommerinterview mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Ab 5. September 2025. Klare Fragen, klare Antworten! Was war, was ist und was kommt!

Brilon: Schlagworte und große Überschriften sind schnell gemacht, substanzhaltige Information aber braucht etwas Zeit. Nehmen Sie sich ab Freitag, den 5. Septemer 2025 19 Minuten Zeit für das Sommerinterview mit Bürgermeister Dr. Bartsch.

Ein Blick zurück auf das was war, ein Blick voraus auf das was kommt. Und ein Blick darauf, was all das für die Anforderungen an das Bürgermeisteramt und den städtischen Haushalt bedeutet. Fundierte Informationen über Brilon und die Dörfer aus erster Hand.

________________________

Quelle: Brilon-Totallokal.de

Video: Brilon-Totallokal, Ulrich Trommer