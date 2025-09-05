Neuer Hundekotbeutelspender am Wolfsbruch in Petersborn

Viele Hundehalter/innen nutzen die Wanderwege rund um den Wolfsbruch in Petersborn und die angrenzende Lange Heide. Ein langersehnter Wunsch nach Anbringung eines Hundekotbeutelspenders in der Nähe des dortigen Mülleimers konnte nun erfüllt werden. Damit soll nicht nur die Sauberkeit an den Grünstreifen und den Wanderwegen verbessert, sondern auch das rücksichtsvolle Miteinander gefördert werden.

Dank der Bereitstellung eines alten Spenders und die Aufarbeitung dessen durch Noah Mause konnte der Spender nunmehr von Sebastian Pretzsch, Kathrin Ströthoff und Noah Mause angebracht werden. Der Wunsch danach wurde fürher bereits in einer Ortsvorsteherdienstbesprechung an den Bürgermeister herangetragen, der sich selbst um die Beschaffung gekümmert hat.

Text: Heimatliebe Gudenhagen-Petersborn

Fotocredit: Kathrin Ströthoff