Erste Sommerausgabe der Dorfzeitung Gudenhagen- Peterborn-Pulvermühle – Von Menschen für Menschen

In einer Zeit, in der Nachrichten oft nur flüchtig über Bildschirme flimmern, entsteht etwas ganz Besonderes in unserem Dorf: die Dorfzeitung – handfest, liebevoll gestaltet und mit Herzblut gemacht. Die Idee zur Zeitung hatte Kathrin Ströthoff, selbst tief verwurzelt im Dorfleben: „Ich möchte alle Menschen erreichen – von jung bis alt. Nicht jeder nutzt soziale Medien, viele freuen sich über etwas zum Anfassen. Unsere Zeitung soll verbinden, informieren und erinnern.“Ganz schnell fand sie Leute aus dem Dorf, die „Zettel und Stift zückten“ und such sofort ans Schreiben und recherchieren machten. So lebt Dorfgemeinschaft: von Menschen für Menschen.

Die Sommerausgabe bietet einen bunten Mix aus Themen: Aktuelles aus dem Kindergarten, Berichte vom TuS und dem HSV, aber auch Geschichten aus der Vergangenheit. Besonders bewegend ist der Beitrag von Anneliese Becker, die seit 80 Jahren in Petersborn lebt: „Ich habe einen Teil meiner Geschichte aufgeschrieben. Es ist mir wichtig, dass sie in Erinnerung bleibt und nicht verloren geht.“

Beim Verteilen der ersten Ausgabe gab es direkt positives Feedback. Petra Kleine berichtet: „Schon beim ersten Durchblättern wurden die Fotos begutachtet – ‚Ach guck mal, das ist ja…‘ – so entstehen Gespräche und Erinnerungen.“

Auch für die kleinen Leser ist etwas dabei: Auf einigen Seiten dürfen Bilderrätsel gelöst und versteckte Motive gesucht werden. Und wer gern sein Gehirn trainieren möchte, findet Sudokus in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

Abgerundet wird die Ausgabe durch praktische Gartentipps, Hausmittelchen aus Omas Zeiten und kleine Anekdoten aus dem Dorfalltag.

Die Dorfzeitung soll regelmäßig erscheinen und lebt vom Mitmachen. Wer eine Geschichte, ein altes Foto oder einen Tipp beisteuern möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Gerne Kontaktaufnahme unter [email protected].

Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle liest wieder – gemeinsam, lokal und mit Herz.

_____________________________

Text: Heimatliebe Gudenhagen-Petersborn

Fotocredit: Kathrin Ströthoff