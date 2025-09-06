Thomas Grosche, Landratskandidat der CDU für den Hochsauerlandkreis fragt im Pflegezentrum St. Mauritius … Wie sieht euer Tagesablauf aus?

Thomas Grosche, Landratskandidat der CDU für den Hochsauerlandkreis fragt im Wohn – und Pflegezentrum St. Mauritius, in Medebach … Wie sieht euer Tagesablauf aus?

Thomas Grosche: Die Senioreneinrichtungen im HSK leisten eine hervorragende Arbeit. Danke an alle, die im pflegerischen, therapeutischen und medizinischen Bereich tätig sind. Gerade in Zeiten des demographischen Wandels ist es wichtig, gute ambulante und stationäre Betreuungs- und Pflegeangebote zu haben.

Quelle: Brilon-Totallokal

Video: Ulrich Trommer, Brilon-Totallokal