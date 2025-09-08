Caritas Brilon: Gärtnern mit Herz und Nase – Ein Duftbeet für die Werkstattgemeinschaft

Brilon. Ein Beet, das nicht nur schön aussieht, sondern auch wunderbar duftet: Das Projekt „Gärtnern mit Herz und Nase – Ein Duftbeet für die Werkstattgemeinschaft“ hat Hendrik Becker im Rahmen seiner gFAB-Ausbildung (geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung) durchgeführt. Gemeinsam mit dem Beschäftigten Sahin S. entstand ein liebevoll geplanter Gartenbereich im Innenhof der St. Martin Werkstatt Hinterm Gallberg.

Besonders wertvoll war die Unterstützung des Gartencenters Meckelburg: Das Team nahm sich Zeit, um Sahin bei der Pflanzplanung kompetent zu beraten und unterstützte das Duftbeet mit einer buchstäblich blumigen Sachspende in Höhe von 400 Euro. Gepflanzt wurden unter anderem: Rittersporn, Phlox, Sonnenhut, Indianernessel, Lavendel, Nelken, Steppensalbei, Feldthymian, Woll-Ziest, Kletter- und Beetrosen. Das Ergebnis ist ein farbenfrohes Duftbeet für die Werkstattgemeinschaft.

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Sahin (l). und Henrik Becker haben ein Duftbeet im Innenhof der Caritas Werkstatt Hinterm Gallberg angelegt.

Fotocredit: Caritas Brilon, Sandra Wamers

