Bundeskanzler Friedrich Merz trägt sich in Goldenes Buch der Stadt Olsberg ein

Olsberg. Prominenter „Zuwachs“ für das Goldene Buch der Stadt Olsberg: Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich jetzt während seines Besuchs in Olsberg auf Einladung von Bürgermeister Wolfgang Fischer in das besondere Verzeichnis eingetragen. In der Konzerthalle war Bundeskanzler Merz Ehrengast bei der Veranstaltung zum 125-jährigen Bestehen der Handwerkskammer Südwestfalen.

Nach der Jubiläumsfeier stand der Bundeskanzler noch für ein persönliches Gespräch mit dem Olsberger Bürgermeister Wolfgang Fischer bereit. Neben aktuellen Themen nahm dabei besonders die Situation der Städte und Gemeinden in NRW breiten Raum ein.

Der Eintrag von Friedrich Merz im Goldenen Buch der Stadt Olsberg war übrigens keine Premiere. Bereits im Jahr 2002 hatte er schon einmal in diesem Ehrenbuch unterschrieben – damals noch als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Foto: Auf Einladung von Bürgermeister Wolfgang Fischer (re.) hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz in das Goldene Buch der Stadt Olsberg eingetragen.

Bildnachweis: Stadt Olsberg