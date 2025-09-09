Gudenhagen-Petersborn: Schulbus überfüllt – Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann fordert Maßnahmen beim Schülerbusverkehr

An zwei Wochentagen beobachtete Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann den Schülerbusverkehr morgens um 7:00 Uhr an den Haltestellen im Dorf. Knapp zwei Wochen nach Schulbeginn konnte er feststellen, der Schulbus ist „überfüllt“. Zum Beispiel an der Haltestelle „Schlesierplatz“ in Petersborn standen rund 20 Schülerinnen und Schüler und fanden alle im Bus keinen Sitzplatz mehr. Auch aus Gudenhagen kommend fanden bereits nicht alle Schüler einen Platz. Dieses konnte er auch bei der Beobachtung im Bus feststellen.

Diekmann hat umgehend das städtische Schulamt informiert und dringende Maßnahmen gefordert, unterlegt mit Bildern. „Rund 70-80 Schüler ab 6 Jahren morgens im Schulbus zu transportieren ist gefährlich und bedeutet morgens schon Stress“, so der Ortsvorsteher.

Das Bild zeigt rund 20 wartende Schülerinnen und Schüler auf ihren Schulbus am „Schlesierplatz“ in Petersborn

Bericht/Foto: Dorfgemeinschaft