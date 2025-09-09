Warenkorb-Café Olsberg startet am 17. September – Ehrenamtliche für neues Angebot gesucht

Olsberg. Der Warenkorb Olsberg plant ein neues Begegnungsangebot für seine Kunden: Ab dem 17.09.2025 öffnet das Warenkorb-Café Olsberg zweimal im Monat mittwochs vormittags parallel zur Warenkorbausgabe seine Türen. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können sich die Besucher die Wartezeit verkürzen und miteinander ins Gespräch kommen.

Das Café soll ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein – offen, herzlich und unkompliziert. Damit dieses neue Angebot gelingt, werden engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter*innen gesucht, die bei der Vor- und Nachbereitung unterstützen und mit einem offenen Ohr für die Gäste da sind.

Wer sich vorstellen kann, Teil dieses wertvollen Projekts zu werden, kann sich gerne melden bei: Eva Dufhues, Koordinatorin Warenkörbe, Caritasverband Brilon e.V., Telefon (02961) 9719 13 oder Mobil (0151) 4415 929, E-Mail: [email protected] / Claudia Henke, Gemeindereferentin Pastoralverbund Bigge-Olsberg Mobil: 0176 – 51471479 E-Mail: [email protected]

