15. Volksbank-Firmenlauf mit Rekordbeteiligung – 28 Kolleginnen und Kollegen der Stadt Brilon waren dabei

Beim 15. Volksbank-Firmenlauf haben 28 Kolleginnen und Kollegen der Stadt Brilon ihre sportliche Fitness unter Beweis gestellt. 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren beim Walking-Wettbewerb in Petersborn-Gudenhagen am Start, 16 nahmen in 4 Staffeln am Firmenlauf in der Briloner Innenstadt teil. „Ich freue mich sehr darüber, dass so viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr dabei waren. Die sportliche Höchstleistung steht beim Firmenlauf nicht im Mittelpunkt, vielmehr aber die Begegnung und das Miteinander von Menschen, die Freude an der Bewegung haben.“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der ebenfalls in einer Staffel mitgelaufen ist. Insgesamt verzeichnete der Briloner Firmenlauf mit über 1.000 Sportlern in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotos: Teilnehmer Walking-Wettbewerb und Firmenlauf