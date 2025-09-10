Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 8.9.2025 bis 12.9.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 8.9.2025 bis 12.9.2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

08.09.2025      Brilon, Möhnestraße,
08.09.2025      Meschede, Pulverturmstraße,                                                                                                  

09.09.2025      Medebach, Oberstraße,
09.09.2025      Arnsberg-Neheim, Trift,                                

10.09.2025      Olsberg, Ruhrufer,
10.09.2025      Bestwig-Velmede, B7,

11.09.2025      Brilon-Wald, Korbacher Straße,
11.09.2025      Sundern, Silmecke,   

12.09.2025      Schmallenberg, Weststraße,
12.09.2025      Winterberg-Altenfeld, Bödefelder Straße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

