Olsberg: Mittwoch, 17. September 2025 – Wandern, Wasser, Wohlfühlen … Papendiek

Mittwoch, 17. September 2025, Wandern, Wasser, Wohlfühlen … Papendiek
Vorbei an der Tretstelle Papendiek und dem Maxstollen. Treffpunkt ist die „Rote Brücke“, von hier ausgeht es nach einem kleinen Anstieg zum Barfußpfad. Dieser endet nach ca. 400 Metern direkt an derwunderschönen Tretstelle Papendiek. Hier können wir uns mit Kneippschen Wasseranwendungen erfrischen. Um den Forstenberg führt die Wanderung zum Eisenberg, zur Anlage am Maxstollen und wieder zum Ausgangspunkt.
Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.
- Leitung: Eva Düppe / Gesundheitstrainerin | SKA und Gäste-Wanderführerin
- Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden
- Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg, Olsberg
- Streckenlänge: ca. 5,4 km
- Schwierigkeit: leicht bis mittel
- Kosten: 5,- €, ermäßigt*: 3,- € p.P.
(* Für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon-Olsberg.)
Eine Anmeldung ist erforderlich:
Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 oder Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990
____________________________
Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH
Fotocredit:©Klaus-Peter Kappest