Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle erhält einen Dorfladen und voraussichtlich auch eine E-Ladestation

Petersborn erhält Dorfladen

Im Herbst dieses Jahres wird im Ort ein Dorfladen entstehen. Der Laden funktioniert vollautomatisch ohne Kassenpersonal rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. Nach langer Suche und vielen Gesprächen hat Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann einen Betreiber gefunden. Zum Schluss konnte er sogar zwischen zwei Bewerbern aussuchen und hat sich für den Unternehmer aus der Region entschieden, der bereits einige Dorfläden unterhält. Als Standort kommen zwei Bereiche im Dorf in Frage. Im Rahmen einer Bürgerversammlung können die Bürgerinnen und Bürger über den Standort mitentscheiden. Angeboten werden soll ein Sortiment was zum täglichen Leben benötigt wird. Aber auch über das Sortimentsangebot dürfen die Einwohner mitentscheiden.

Auch die Installation einer E-Ladestation für Auto- und Radfahrer ist vorgesehen. Nach zwei Anträgen des Ortsvorstehers und seiner Fraktion gibt es jetzt auch positive Signale aus dem Rathaus.

Diese beiden weiteren Angebote werden ein zusätzlicher Gewinn für unser Dorfsein. Sie stärken die Infrastruktur vor Ort“, so Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann.

