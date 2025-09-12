Medebacher Wanderwoche im goldenen Oktober – Verträumte Pfade, fantastische Ausblicke und edle Tropfen – mit allen Sinnen genießen

Medebacher Wanderwoche im goldenen Oktober – Verträumte Pfade, fantastische Ausblicke und edle Tropfen – mit allen Sinnen genießen

Medebach. Vom 4. bis 11. Oktober können sich Outdoorfans auf eine aktive Auszeit in der bunten Herbstlandschaft des Hochsauerlandes freuen. Entdecken Sie mit Gleichgesinnten die Schönheit der Medebacher Bucht und erleben Sie emotionale und topografische Gipfelmomente!

Qualifizierte Wanderführerinnen und Wanderführer bieten täglich attraktive Themenwanderungen im Luftkurort Medebach an.

Die vielfältige Auswahl reicht vom Kräuterspaziergang über die Geoparkführung bis hin zu den beliebten kulinarischen Wanderungen. Zum Auftakt stehen „Verträumte Pfade rund um Medebach“ auf dem Programm. Die Teilnehmer genießen auf 13 Kilometern neben traumhaften Ausblicken auch regionale Köstlichkeiten.

Der Geoparkführer bietet eine Wanderung auf dem Premiumweg „Geologischer Rundweg“ an. Ursprüngliche Steinbrüche geben Einblick in die Erdgeschichte, wunderschöne Aus- und Fernblicke gibt es on top. Die Open Mind Places im Ortsteil Referinghausen laden zum Entschleunigen, Innehalten und Verweilen ein. Entlang der Kunstwerke des Architekten Christoph Hesse wird eine geführte Tour angeboten; der Guide spricht Deutsch und Niederländisch.

Zum Abschluss der achttägigen Wanderserie dürfen sich die Genusswanderer auf die beliebte Weinwanderung freuen: In eigenem Tempo erwandern die Teilnehmer die fünf Stationen mit deutschen Qualitätsweinen und Snacks, entdecken dabei den Sauerland-Seelenort „Kahlen“ mit der kleinen Kapelle und das alte Klostergut Glindfeld.

Alle Wanderungen im Kurzüberblick:

04.10.2025: Kulinarische Wanderung „Verträumte Pfade rund um Medebach“

05.10.2025: Geoparkführung – Steinbrüche als Fenster in das Erdaltertum

06.10.2025: Kräuterspaziergang am Abend – Thema Beeren und Samen

07.10.2025: Medebacher Bucht- mitten in traumhafter Natur

08.10.2025: Sauerland-Seelenorte – Begegne Dir selbst

09.10.2025: Open Mind Places (D/NL)

10.10.2025: Auf den Spuren des feurigen Elias auf dem Kleinbahnwanderweg

11.10.2025: Weinwanderung Medebach – Wandern und genießen

Eine vorherige Anmeldung zu den Wanderungen ist erforderlich! Es können Einzelveranstaltungen oder die ganze Woche gebucht werden. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.medebach-touristik.de oder unter +49 2982 9218610

___________________________

Quelle: Andrea Hunold, Touristik-Gesellschaft Medebach mbH

Bild: Impressionen einer vergangenen Wanderung

Fotocredit: ©Touristik-Gesellschaft Medebach mbH