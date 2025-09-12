Schrottsammlung in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühe für Unterstützung der Dorfgemeinschaft

Am Samstag, 20. September ist es soweit. Von 08:00 bis 16:00 Uhr kann der Schrott am Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn abgegeben werden. In der Zeit wird der Schrott und Metall von einem Mitarbeiter der Firma Lobbe in Empfang genommen und in den bereitgestellten Containern entsorgt. Die Bürger wurden bereits vor einigen Wochen über die Sammlung im Dorf mit einem Fleyer informiert.

Sollten an diesem Tag Bürger aus z. B. Altersgründen, gesundheitlichen oder Urlaubsgründen diesen Schrott nicht anliefern können, kein Problem, der Schrott wird dann von zuhause abgeholt. Die Abholung bitte vorher beim Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann anmelden, wie es schon einige Bürger getan haben.

Selbstverständlich können auch Bürger der Kernstadt und der Dörfer diese Aktion unterstützen. Der Erlös dieser Schrottsammlung kommt der Dorfgemeinschaft zugute.

Kontaktdaten des Ortsvorstehers: Handy: 0171-7473788 oder [email protected]

