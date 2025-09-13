Olsberg: Mittwoch, 17. September 2025 – Wandern, Wasser, Wohlfühlen … Papendiek

Mittwoch, 17. September 2025, Wandern, Wasser, Wohlfühlen … Papendiek

Vorbei an der Tretstelle Papendiek und dem Maxstollen. Treffpunkt ist die „Rote Brücke“, von hier ausgeht es nach einem kleinen Anstieg zum Barfußpfad. Dieser endet nach ca. 400 Metern direkt an derwunderschönen Tretstelle Papendiek. Hier können wir uns mit Kneippschen Wasseranwendungen erfrischen. Um den Forstenberg führt die Wanderung zum Eisenberg, zur Anlage am Maxstollen und wieder zum Ausgangspunkt.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.



Leitung: Eva Düppe / Gesundheitstrainerin | SKA und Gäste-Wanderführerin



Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden



Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg, Olsberg



Streckenlänge: ca. 5,4 km



Schwierigkeit: leicht bis mittel



Kosten : 5,- €, ermäßigt*: 3,- € p.P.

(* Für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon-Olsberg.)



Eine Anmeldung ist erforderlich:



Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 oder Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit:©Klaus-Peter Kappest