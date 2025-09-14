Firmenlauf übertrifft historische Marke – Volksbank Brilon freut sich erstmals über mehr als 1.000 Teilnehmer

Brilon. Die Beliebtheit des Volksbank-Firmenlaufs in Brilon ist ungebrochen. Bei der 15. Auflage am vergangenen Freitag wurde sogar eine historische Marke überschritten: Die Veranstalter der Volksbank Brilon, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL eG, und das Organisationsteam von adiepro sport/event freuen sich über einen neuen Teilnehmerrekord. Erstmals waren beim Firmenlauf mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer am Start.

Thorsten Wolff, der im Vorstand der VerbundVolksbank OWL eG für die Zweigniederlassung Volksbank Brilon zuständig ist, hatte im Vorfeld das Ziel ausgerufen, die bisherige Rekord-Teilnehmerzahl von rund 900 aus dem Vorjahr zu übertreffen: „Dass wir eine so deutliche Steigerung erreichen konnten und erstmals vierstellig geworden sind, freut mich ungemein. Das zeigt, dass unser Volksbank-Firmenlauf als Startschuss für das Briloner Altstadtfest bestens angenommen wird. Die hohe Motivation der Läuferinnen und Läufer hat mir genauso imponiert wie die Begeisterung der Menschen, die entlang der Strecke standen und angefeuert haben.“

Weiteren Grund zur Freude hatte Thorsten Wolff aufgrund der Leistungen des eigenen Teams. Die Teamwertung beim 5-km-Firmenlauf gewannen Jannick Bastian, Jan-Niclas Köller und Moritz Müller für die Volksbank Brilon, vor Teams der Firmen REMBE und Körling Interiors. Auch in den Einzelwertungen überzeugten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veranstalters. Schnellster Azubi war Moritz Müller vor Renan Russo (Liquid Life) und Leon Sprenger (ebenfalls Volksbank Brilon). Unter den Läuferinnen war Svetlana Pelkmann (Volksbank Brilon) die schnellste, gefolgt von Eva Kesper (Liquid Life) und Marina Schmidt (Finanzamt Brilon). Und bei den Männern musste sich Jannick Bastian(Volksbank Brilon) nur Philipp Henseleit (Körling Interiors) geschlagen geben. Dritter wurde Robin Ritter (REMBE). Den 5-km-Staffellauf gewann die Pizzeria Nido vor den Firmen Egger und Oventrop.

Alle Ergebnisse vom Volksbank-Firmenlauf sind online abrufbar auf https://my.raceresult.com/346324/results. Intensiv angefeuert und dadurch Richtung Ziel getragen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder von hunderten Besuchern entlang der anspruchsvollen Strecke. Nach der Siegerehrung am Marktplatz stieg dann die After-Run-Party.

Bildunterzeile: Unter den Teilnehmern des Volksbank-Firmenlaufs in Brilon war auch das Veranstalter-Team der Volksbank Brilon wieder mit einem starken, motivierten und auch sehr erfolgreichen Team vertreten.

Quelle: Thorsten Heggen, Pressesprecher, VerbundVolksbank OWL eG

Fotocredit: VerbundVolksbank OWL eG