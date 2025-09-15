Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 15.9.2025 bis 19.9.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 15.9.2025 bis 19.9.2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
15.09.2025 Sundern-Langscheid, Zum Sorpedamm
15.09.2025 Meschede-Freienohl, Konrad-Adenauer Straße
16.09.2025 Schmallenberg, Hundesossen
16.09.2025 Winterberg-Silbach, Bergfreiheit
17.09.2025 Sundern-Stemel, Stemeler Straße
17.09.2025 Arnsberg, Altes Feld
18.09.2025 Olsberg-Bruchhausen, K47
18.09.2025 Arnsberg-Obereimer, Hammerweide
19.09.2025 Sundern, Parkstraße
19.09.2025 Marsberg-Helmeringhausen, Am See
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
