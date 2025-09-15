Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis 1

Vorsicht, Radarfalle! Blitzerstandorte vom 15.9.2025 bis 19.9.2025 im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 15.9.2025 bis 19.9.2025 folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

15.09.2025      Sundern-Langscheid, Zum Sorpedamm
15.09.2025      Meschede-Freienohl, Konrad-Adenauer Straße

16.09.2025      Schmallenberg, Hundesossen
16.09.2025      Winterberg-Silbach, Bergfreiheit 

17.09.2025      Sundern-Stemel, Stemeler Straße
17.09.2025      Arnsberg, Altes Feld

18.09.2025      Olsberg-Bruchhausen, K47
18.09.2025      Arnsberg-Obereimer, Hammerweide

19.09.2025      Sundern, Parkstraße
19.09.2025      Marsberg-Helmeringhausen, Am See

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

