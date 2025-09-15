Neue Kindertrauergruppe in Brilon – Raum für Trauer, Kreativität und Gemeinschaft bietet der Hospizverein Brilon

Brilon. Wenn Kinder einen geliebten Menschen verlieren, stehen sie oft vor einem Berg aus Gefühlen, für den ihnen die Worte fehlen. Um ihnen in dieser schweren Zeit Halt zu geben, startet der Hospizverein Brilon in Kooperation mit der Evangelischen Kirche Brilon ab Ende Oktober eine neue Kindertrauergruppe für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren.

Die Gruppe trifft sich ab Donnerstag, 30. Oktober, alle zwei Wochen, jeweils von 16:30 bis 18:30 Uhr, in den Räumlichkeiten des Hospizvereins in der Derkerer Straße 10 in Brilon. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft und Kreativität – zwei kraftvolle Werkzeuge, mit denen Kinder ihre Trauer ausdrücken und verarbeiten können. Ob beim Malen, Erzählen, Spielen oder gemeinsamen Ritualen: Die Kinder erleben, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein sind.

Begleitet werden die Treffen von einem engagierten Team ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die speziell für die Arbeit mit trauernden Kindern geschult sind. Sie schenken den Kindern Zeit, Aufmerksamkeit und einfühlsame Begleitung – mit offenen Ohren und Herzen.

Weitere Infos und Anmeldung

Weitere Informationen zu den Inhalten und Zielen der Kindertrauergruppe finden Interessierte auf der Website des Hospizvereins unter dem Bereich „Kindertrauer“: www.brilon-hospiz.de

Anmeldungen und Rückfragen sind möglich unter 0151 61591137 oder [email protected]

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Das ehrenamtliche Team der Kindertrauergruppe: Doris Bensmann, Evelyn Canisius, Antje Jäkel, Simone Schubert, Heike Freisen und Jens Wienand (v. l.).

Fotocredit: Hospizverein Brilon