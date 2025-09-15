Montag + Dienstag geschlossen. Total-Ausverkauf bei Sport Point mitten in Brilon. Mittwoch bis Samstag geöffnet – Bis zu 70 % reduziert – Unglaubliche Preise !

Total-Ausverkauf wegen Filialschließung bei Sport Point in Brilon: Der Shop wurde regelrecht gestürmt, überrannt … Aufräumen, neu auszeichnen, sortieren … Ab sofort geht es weiter, Mittwoch bis Freitag 10:00 Uhr – 18:00 Uhr sind wir vor Ort. Freuen Sie sich auf Top-Aktuelle Ware zu unglaublichen Preisen!

Geschäftszeiten:

Montag + Dienstag geschlossen

Mittwoch bis Freitag 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet

___________________

Quelle: Sport Point Brilon – Michael Dornow

Video: Ulrich Trommer