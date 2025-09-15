VHS Brilon: Konversationskurs Englisch

Der Konversationskurs richtet sich an Teilnehmende mit guten Englisch-Vorkenntnissen oder Wiedereinsteiger*innen. Der Schwerpunkt liegt auf dem freien Sprechen in einer angenehmen Gruppenatmosphäre. Der Kurs beginnt am Dienstag, 16. September 2025, und findet an zehn Abenden von 18.30 bis 20 Uhr in Brilon statt. Im Programmheft der VHS und online finden Interessierte auch weitere Sprachkurse auf verschiedenen Niveaustufen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Pixabay über Pexels

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986