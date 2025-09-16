Brilon: Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt – Anmeldung ab sofort möglich

Die Abholung des Baum- und Strauchschnitts kann ab sofort bis Freitag, 17. Oktober 2025, über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon (https://portal.kommunale.it/brilon/services/17) oder per E-Mail ([email protected]) angemeldet werden. Den genauen Abholtermin teilt die Firma Lobbe dann schriftlich oder per E-Mail mit. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender.

Abgeholt werden pro Anfallstelle insgesamt max. 2,5 cbm Baum- und Strauchschnitt sowie Laub (kein Rasenschnitt oder sonstige Gartenabfälle). Der Baum-und Strauchschnitt muss in handlichen Bündeln (max. 20 kg je Bündel, Astlänge max. 1,50 m, Astdurchmesser max. 15 cm) bereitgelegt werden.

Nicht mitgenommen werden Grünabfälle in gelben Säcken!

Für Laub können Behälter (max. 120 l) oder kostengünstige Säcke (Gewicht pro Sack max. 20 kg) genutzt werden, die das Abfuhrpersonal vor Ort erforderlichenfalls aufschneiden können. Die Säcke sollen nicht zugebunden oder zugeklebt sein; nach der Entleerung werden sie vom Abfuhrpersonal vor Ort zurückgelassen. Die Grünabfälle müssen am Abfuhrtag ab 6 Uhr am Bürgersteig oder Straßenrand zur Abfuhr bereitstehen.

An vier Samstagen (von 8:00 bis 14:30 Uhr) ist das Kompostwerk für kostenlose private Anlieferungen mit dem PKW (Kofferraummenge oder Anhänger-Ladung) geöffnet:

11. Oktober

18. Oktober

08. November

15. November

Ebenfalls ist das Kompostwerk an zwei Samstagen (von 8:00 bis 14:30 Uhr) im Frühjahr 2026 für kostenlose private Anlieferungen mit dem PKW (Kofferraummenge oder Anhänger-Ladung) geöffnet. Die genauen Tage stehen noch nicht fest, werden jedoch frühzeitig mitgeteilt. Die Verwertungsgebühren trägt in diesen Fällen die Stadt Brilon. Deshalb müssen sich die Kunden mit dem Personalausweis als Bürger/-innen der Stadt Brilon ausweisen, damit die Abfallherkunft zweifelsfrei festgestellt werden kann.

Weitere Informationen erteilt das Abfallberatungsbüro Lobbe ( 02961 97 66 60 oder [email protected]).

