Tipp: Hier spielt die Musik – Itterfest in Bontkirchen am 21. September 2025

Tipp: Hier spielt die Musik – Itterfest in Bontkirchen am 21. September 2025

Bontkirchen. Am Sonntag, den 21. September 2025, lädt der Musikverein Bontkirchen herzlich zum beliebten Itterfest in die Schützenhalle ein. „Hier spielt die Musik“ heißt das Motto an diesem Familiensonntag. Die Besucher erwartet ab 11:00 Uhr ein abwechslungsreicher Frühschoppen in gemütlicher Biergartenatmosphäre ganz im Zeichen der Blasmusik, Geselligkeit und gerne in Tracht.

Musikalisch gestaltet wird der Tag vom Musikverein selbst sowie vom Jugendblasorchester Bontkirchen/Hoppecke/Messinghausen und dem MGV Cäcilia Bontkirchen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Klassische Spezialitäten aus der Küche, ein vielfältiges Kuchenbuffet am Nachmittag und die berühmt-berüchtigte Jausenstation mit Schmankerln und Hochprozentigem lassen keine Wünsche offen. Bei der Getränkeauswahl ist natürlich das frisch gezapfte „Herbstzauber-Wiesnbier“ mit im Angebot.

Itterfest ist ein Familienfest. Die kleinen Gäste dürfen sich auf eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Mal- & Spielecke freuen. Alle Bontkirchener, sowie Freunde und Gäste von nah und fern sind herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei

___________________________

Quelle: Andrea Erger, Öffentlichkeitsarbeit, Musikverein Bontkirchen 1911 e.V.

Gruppenbild MV Bontkirchen in Tracht

Gruppenbild Jugendorchester Bontkirchen/Hoppecke/Messinghausen

Gruppenbild Orchester

Fotocredits: Musikverein Bontkirchen 1911 e.V.