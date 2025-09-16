Warsteiner Internationale Montgolfiade 2025: Ein buntes Ballonfestival mit eindrucksvollen Momenten und Blick nach vorn

Rund 100.000 Besucher erlebten bei der WIM 2025 trotz wechselhaften Wetters ein vielfältiges Programm mit fünf Massenstarts und knapp 500 Heißluftballonen, darunter spektakuläre Sonderformen

Vielfältiges Rahmenprogramm mit 39 Musik-Acts, Night Glows, Feuerwerken, Feuershow-Premiere und Kirmes

Neues Verkehrskonzept bewährte sich grundsätzlich, Sicherheit und Zusammenarbeit der Einsatzkräfte wurden gelobt – Optimierungen für 2027 geplant

Mit einem farbenfrohen Programm, eindrucksvollen Ballonstarts und vielen stimmungsvollen Höhepunkten ist die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) 2025 am Samstag zu Ende gegangen. Trotz durchwachsener Wetterbedingungen zieht der Veranstalter ein grundsätzlich positives Fazit.

Insgesamt konnten an den neun Veranstaltungstagen fünf Massenstarts mit knapp 500 Heißluftballonen durchgeführt werden, darunter neue Sonderformen wie der Tukan und die Schildkröte aus Brasilien sowie der größte Ofen der Welt und Cheers, ein riesiges Biertablett mit sechs Warsteiner Tulpen in 96-facher Vergrößerung. Dazu begeisterte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: 39 Musik-Acts auf zwei Bühnen, darunter erstmals auch die neue #Musikdurstig Stage – eine Open-Air-Bühne auf dem Montgolfiade-Gelände am Hillenberg – sorgten für Festivalatmosphäre. Ergänzt wurde das Programm durch Night-Glows, Modellballon-Shows, Feuerwerke und die Premiere einer Feuershow. Auch das bunte Kirmestreiben mit kulinarischen Köstlichkeiten und Fahrgeschäften lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Warstein. Insgesamt besuchten knapp 100.000 Menschen die WIM, eines der größten Ballonfestivals Europas.

„Die Warsteiner Internationale Montgolfiade hat auch in diesem Jahr gezeigt, dass sie weit mehr ist als ein Ballonfestival.

Natürlich hätten wir uns bessere Wetterbedingungen gewünscht – doch die vielen strahlenden Gesichter auf dem Gelände zeigen, dass die Mischung aus Ballonsport, Musik und Entertainment voll aufgegangen ist“, resümiert WIM-Geschäftsführerin Nadja Gärtner.

Auch aus Sicht des Ballonsports war die WIM ein Erfolg: „Wir konnten trotz eingeschränkter Startmöglichkeiten eindrucksvolle Ballonfahrten erleben. Der Austausch mit den internationalen Pilotinnen und Piloten war wie immer familiär und professionell zugleich. Für die nächste Montgolfiade wollen wir gemeinsam an weiteren Verbesserungen arbeiten“, sagt Matthias Borgmeier, Leitung Ballonsport der WIM.

Erstmals kam in diesem Jahr ein neues Verkehrskonzept zum Einsatz.

Es wurde von den Verantwortlichen überwiegend positiv bewertet, auch wenn die Verkehrsinfrastruktur rund um Warstein weiterhin eine Herausforderung bleibt. „Das neue Konzept hat sich im Grundsatz bewährt, auch wenn wir beim Besucherandrang zu Stoßzeiten noch an Stellschrauben drehen müssen. Die Sicherheit auf den An- und Abfahrtswegen stand für uns an oberster Stelle“, so Thimo Roderfeld, Leiter des Ordnungsamts in Warstein.

Auch die Einsatzkräfte ziehen eine positive Bilanz:

„Die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienste hat hervorragend funktioniert. Dank guter Vorbereitung und enger Abstimmung konnten wir für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung sorgen“, erklärt Donat Ahle, Einsatzleitung der Feuerwehr Warstein. Um dies zu garantieren, wurde am Mittwoch während der Veranstaltung ein Einsatz auf Startfeld B simuliert, der die effiziente Nutzung von Rettungswegen und die Koordination der Rettungskräfte auf die Probe stellte.

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich das Organisationsteam optimistisch.

Bereits jetzt richtet sich der Blick auf die nächste Warsteiner Internationale Montgolfiade im Jahr 2027. „Wir haben viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Gemeinsam mit unseren Partnern, Dienstleistern und den Ballonfahrerinnen und -fahrern werden wir daran arbeiten, die WIM 2027 noch besser zu machen“, so Nadja Gärtner abschließend.

Quelle: Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

Bild: WIM 2025, Fotocredit Tightlight