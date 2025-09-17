Willingen: Vorfreude wächst – Lagunen-Erlebnisbad nähert sich der Zielgeraden

Willingen: Vorfreude wächst – Lagunen-Erlebnisbad nähert sich der Zielgeraden – Testphase im neuen Bad läuft erfolgreich, Preise stehen bereits fest

Im neuen Lagunen-Erlebnisbad Willingen ist ein weiterer Meilenstein erreicht: Fast alle Becken sind bereits vollständig mit Wasser befüllt. Damit steht die finale Phase kurz bevor. Inzwischen schreiten die Arbeiten im Innen- und Außenbereich weiter voran: Die Dachbegrünung ist fertig, der Eingangsbereich wird eingerichtet und die Techniksysteme werden Stück für Stück in Betrieb genommen.

„Die Entwicklung ist sichtbar: Nach Jahren intensiver Arbeit bewegen wir uns nun auf die Zielgerade zu“, erklärt Bürgermeister Thomas Trachte. „Lange haben wir daraufhin gearbeitet– jetzt zeigt sich: Die Arbeit hat sich gelohnt.“

Finale Phase steht bevor – Angebote und Preise im Überblick

Mit dem Wassereinlass Ende Juli begann die dreimonatige Testphase, in der alle technischen Systeme unter Realbedingungen geprüft und schrittweise hochgefahren werden. Dazu zählen unter anderem Wasseraufbereitung, Temperaturregelung, Steuerungstechnik, Beckendynamik und die Saunalandschaft. Auch die Schulungen der Mitarbeitenden und der organisatorische Feinschliff im Gästebereich laufen parallel. Ziel ist es, das neue Bad noch in diesem Jahr zu eröffnen – ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest.

Die Preise stehen bereits fest: Der Eintritt zum Schwimmen ohne Sauna beginnt bei 12€ für Erwachsene. Die Tageskarte inklusive Sauna liegt bei 29€ für Erwachsene. Wer das Bad regelmäßig besuchen möchte, kann auf rabattierte Zehner-Karten zurückgreifen.

Im regionalen Vergleich gut positioniert – mit Alleinstellungsmerkmalen

Damit liegt das neue Lagunen-Erlebnisbad im ähnlichen Preisbereich vergleichbarer, neuerer Bäder im Marktumfeld. In der Region bietet es ein einzigartiges Gesamterlebnis: Subtropisches Ambiente, Natursole in allen Becken, eine hochwertige Saunalandschaft mit Schneeraum und Panoramablick sowie eine bewusst ausgewogene Ausrichtung auf Erlebnis, Erholung und Gesundheit.

„Wir schaffen hier kein Standardbad – sondern einen Ort mit Charakter, Vielfalt und einem ganz eigenen Flair“, so Tourismusdirektor Norbert Lopatta. „Die Kombination aus Karibikgefühl, regionalem Naturbezug und hochwertiger Ausstattung wird das Aktiv- Erholungs- und Gesundheitsangebot in Willingen auf ein neues Niveau heben.“

Hintergrund

Projektträger : Kurbetrieb Willingen

: Kurbetrieb Willingen Fläche : ca. 5.600 m²

: ca. 5.600 m² Ausrichtung: Erlebnis, Erholung, Gesundheit

Besonderheiten

Schneeraum

2 Sole-Innenbecken und 2 Sole-Außenbecken mit Panoramablick

Subtropisches Innenambiente mit ausschließlich echten Pflanzen

6 Saunen, davon eine Textilsauna

2 Gradierwerke

2 Dampfbäder

2 Infrarot-Ruheräume, 1 mit hinterleuchteter Salzsteinwand

Floating-Becken (mit hohem Salzgehalt) zur Tiefenentspannung und Stressreduktion

Moderne Gastronomie

2 Außenterrassen

Nachhaltigkeit

Auch in Sachen Klimaschutz setzt das Lagunen-Erlebnisbad auf moderne, energieeffiziente Standards:

Energetisch nachhaltige Ausrichtung mit hoher Priorität

Biomethan-Blockheizkraftwerk versorgt auch das benachbarte Sauerland Stern Hotel (Nahwärmeverbund)

Neue PV-Anlage mit ca. 250.000 kWh Jahresertrag wird im Lagunen-Erlebnisbad und Eissporthalle fast vollständig eigenverbraucht.

Vollständige Nutzung der Abwärme der Eissporthalle zur Beheizung von Wasser und Beckenumgängen im Außenbereich

Wasserwiederaufbereitung von ca. 70%

Quelle: Susanne Schulten / Tourist-Information Willingen

Bild: Mit Wasser gefülltes Becken im neuen Lagunen Erlebnisbad

Fotocredit: Lagunen Erlebnisbad