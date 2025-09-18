O´zapft is! Auf zum Oktoberfest nach Alme am 02.10.2025

In diesem Jahr veranstaltet die St. Sebastian und St. Ludgerus Schützenbruderschaft Alme gemeinsam mit dem BV 23 Alme am 02.10.2025 wieder ein zünftiges Oktoberfest in der Almer Gemeindehalle.

Um 19:00 Uhr werden die Tore der zum Oktoberfestzelt umgestalteten Festhalle geöffnet und das original bayerische Bier der Starnberger Brauerei kann fließen, auch schon bevor es dann um 20:00 Uhr beim offiziellen Fassanstich heißt „O`zapft is !“

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Team vom Almer Eulenhof wir frisch zubereitete bayerische Spezialitäten servieren. Nach dem Essen lädt dann der gemütlich in die Festhalle integrierte “Obstler-Garten“ ein, sich auch einige “geistige“ Genüssen zu gönnen.

Die „Original Almetaler“ sorgen mit ihrer Blasmusik für die passende Atmosphäre zum Klönen und Schunkeln. Zu späterer Stunde übernimmt unser DJ Yannic wie schon in den vergangenen Jahren das musikalische Ruder und sorgt dafür, dass die zünftige Party weiter geht bis zum frühen Morgen.

________________________________

Quelle: Frank Hettegger, Alme

Fotocredit: St Sebastian St Ludgerus Schützen Alme und der BV23 Alme