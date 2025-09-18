VHS Brilon: Kunterbuntes Upcycling für Kinder

In diesem kunterbunten Bastelkurs verwandeln Kinder ab sieben Jahren ausgediente Scheiben in echte Hingucker: schillernde Mandalas, coole Mobiles oder glitzernde Deko fürs Fenster. Eierkartons, CDs, Joghurtbecher, Milchtüten und vieles mehr verwandeln sich mit Bastelschere, Farbe, Fantasie und Recycling-Ideen in etwas ganz Neues.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 24. September, und findet an sechs Nachmittagen von 17 bis 18 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Shvetsa über Pexels

