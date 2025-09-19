Integrationskurs der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg zu Besuch im Rathaus der Stadt Brilon

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch begrüßte am Dienstag, den 16. September 2025 zusammen mit Michael Kahrig, u.a. zuständig für Städtepartnerschaften und Europaarbeit, über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines VHS Integrationskurses, die erfolgreich nicht nur in der deutschen Sprache (B 1 Niveau) ausgebildet wurden, sondern sich auch kommunalpolitischen Themen widmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus der Ukraine, aus Polen und Syrien.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch dankte nicht nur Herrn Okon und Frau Schmunk für diese langjährige Arbeit bei der VHS, sondern stellte auch fest, dass es eine sehr wichtige Aufgabe im Rahmen der Integration in die zivile Gesellschaft sei. Im Anschluss erfolgte unter der Leitung von Michael Kahrig eine Führung durch das Rathaus und eine Darstellung von kommunalen Strukturen und des Staatsaufbaus der Bundesrepublik Deutschland.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sowohl vom Trauzimmer, dem Glockenspiel unter dem Dach des Rathauses als auch der Bürgermeisterkette begeistert.

So wurde das Rathaus greifbar und mögliche Hemmnisse wurden abgebaut. Nach den Dankesworten von Manfred Okon an den Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Michael Kahrig endete der Besuch mit der Geschichte, warum Till Eulenspiegel seinen Platz im Rathaus der Stadt Brilon gefunden hat. Wer u.a. diese Geschichte noch nicht kennt, ein Besuch des Rathauses lohnt sich immer!

______________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt

Bild: Teilnehmer mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Frau Schmunk und Herr Okon

Fotocredit: Stadt Brilon