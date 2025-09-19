Open Piano in der Wewelsburg – Freies Musizieren am Sonntag, 28. September, von 11 bis 16 Uhr im Kreismuseum Wewelsburg

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums lädt das Kreismuseum Wewelsburg erneut zum beliebten Format „Open Piano“ ein. Am Sonntag, 28. September, stehen von 11 bis 16 Uhr die Türen des Burgsaals für große und kleine Pianistinnen und Pianisten offen.

Alle, die Klavier spielen können, sind herzlich eingeladen, am Flügel „Concert Chamber CC 213“ von Schimmel ihre Lieblingsstücke zu präsentieren. Ob klassische Etüde, Popsong oder Eigenkomposition – jede Musik ist willkommen. Auch Begleitungen sind möglich: mit Gesang, aber auch unplugged auf einem Instrument. Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches, spontanes Programm freuen.



Das Mitmachen und Zuhören ist kostenfrei. Einzige Regel: Sollte es mehrere Interessierte gleichzeitig geben, wird sich abgewechselt, damit alle ans Klavier kommen. Weitere Informationen zum Kreismuseum Wewelsburg gibt es auf der Homepage www.wewelsburg.de

____________________

Quelle: Frau L. Laven, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wewelsburg

Bild: „Open Piano“ am Sonntag, 28. September von 11 bis 16 Uhr im Kreismuseum Wewelsburg.

Fotocredit: ©Kreismuseum Wewelsburg