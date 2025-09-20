Bürgergeld – Die Nullrunde ist hart, aber notwendig

Es lässt sich nicht leugnen, dass das Bürgergeld für viele ein Anreiz ist, keine Arbeit anzunehmen. Etwa für jene, die sich schwarz ein paar Euro hinzuverdienen. Die Leistung bleibt zudem ein Anziehungsfaktor für Migration und mindert den Druck, sich um ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu bemühen. Darum ist zu begrüßen, dass beim Fördern und Fordern Letzteres wieder stärker hervorgehoben werden soll: Härtere Sanktionen, Jobcenter-Termine werden zur Pflicht, und wer sie schwänzt, bekommt im Zweifel weniger Geld. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit jenen gegenüber, die den Sozialstaat mit ihren Steuern und Abgaben tragen müssen. In Zeiten extrem angespannter öffentlicher Kassen wäre es verantwortungslos, das Bürgergeld weiter anzuheben, ohne dass die Preisentwicklung dies rechtfertigt.

Fotocredit: AdobeStock 533989411 / Brisystem