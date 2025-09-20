Enorme Verbesserung, neues am Bahnhof in Brilon-Wald: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch berichtet von den erfolgreichen Umbauarbeiten … sehen Sie dazu den FilmUlrich Trommer20. September 2025Aktuell Enorme Verbesserung, neues am Bahnhof in Brilon-Wald: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch berichtet von den erfolgreichen Umbauarbeiten … sehen Sie dazu den Film Teilen Sie diesen Bericht mit Ihren Freunden Vorheriger Beitrag Integrationskurs der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg zu Besuch im Rathaus der Stadt Brilon Nächster Beitrag Schrottsammlung in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühe für Unterstützung der Dorfgemeinschaft