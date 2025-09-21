Esshoffer Straße in Brilon: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Esshoffer Straße in Brilon wurden am Freitagnachmittag drei Personen schwer verletzt. Ein 19jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Olsberg war an der Unfallstelle mit drei am Fahrbahnrand wartenden Pedelecfahrern zusammengestoßen. Der 19jährige, sowie ein 77jähriger aus Rüthen und ein 81jähriger aus Warstein wurden schwer verletzt. Neben Rettungswagen war auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.