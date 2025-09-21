Radarfalle! Blitzerstandorte vom 22. bis 26. September im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 22. bis 26. 2025 September folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
22.09.2025 Arnsberg, Bömerstraße
22.09.2025 Olsberg, Gierskopper Straße
23.09.2025 Sundern, In der Flamke
23.09.2025 Schmallenberg-Mailar, Mailar
24.09.2025 Arnsberg, Neuer Schulweg
24.09.2025 Meschede-Frenkhausen, L686
25.09.2025 Winterberg-Silbach, Bergfreiheit
25.09.2025 Bestwig-Heringhausen, Bestwiger Straße
26.09.2025 Brilon, Scharfenberger Straße
26.09.2025 Medebach, Hallenberger Straße
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem