Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis

Radarfalle! Blitzerstandorte vom 22. bis 26. September im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 22. bis 26. 2025 September folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

22.09.2025      Arnsberg, Bömerstraße
22.09.2025      Olsberg, Gierskopper Straße
                                                                      
23.09.2025      Sundern, In der Flamke
23.09.2025      Schmallenberg-Mailar, Mailar
 
24.09.2025      Arnsberg, Neuer Schulweg
24.09.2025      Meschede-Frenkhausen, L686
 
25.09.2025      Winterberg-Silbach, Bergfreiheit
25.09.2025      Bestwig-Heringhausen, Bestwiger Straße
 
26.09.2025      Brilon, Scharfenberger Straße
26.09.2025      Medebach, Hallenberger Straße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

