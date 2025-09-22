Brilon: Feuer in Elektroverteilung sorgt für Hotelräumung

In einem Hotel im Hellehohlweg kam es am Sonntagmorgen (21.9.) zu einem Entstehungsbrand in einer Elektroverteilung. Als die Feuerwehr Brilon gegen halb 9 Uhr zu einem „Feuer 3 – Menschenleben in Gefahr“ alarmiert wurde, war die Räumung schon in vollem Gange. Circa 200 Hotelgäste mussten das Hotel verlassen. Geistesgegenwärtig hatte das Hotelpersonal reagiert und das Feuer mit Hilfe eines CO2-Löschers eingedämmt.

Als die 28 Einsatzkräfte des Löschzugs Brilon an der Einsatzstelle eintrafen, galt es lediglich noch die Brandstelle mit Hilfe der Wärmebildkamera zu kontrollieren und die Brandmeldeanlage zurückzustellen. Die Hotelgäste konnten nach kurzer Zeit die Räumlichkeiten wieder betreten.

Nach einer halben Stunde kehrte die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen ausgerückt war, zum Gerätehaus zurück. Zur Brandursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Andreas Becker, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Fotocredit: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon