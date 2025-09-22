Deutsche Bahn – Wirtschaftlichkeit ist erst mal nicht das Wichtigste

Deutsche Bahn – Wirtschaftlichkeit ist erst mal nicht das Wichtigste

Die Sanierung der maroden deutschen Eisenbahn ist eine Aufgabe von zehn Jahren. So viel Zeit hat die neue Bahnchefin Evelyn Palla aber nicht. Sie muss schnell Erfolge erzielen. Für die Reisenden am vordringlichsten sind eine höhere Pünktlichkeit und ein besserer Service. Weniger im Fokus der breiten Öffentlichkeit steht die Misere der Gütersparte. Hier ist der Zeitdruck besonders hoch, weil die EU mit der Abwicklung von DB Cargo droht. Aufgabe Nummer drei ist die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.